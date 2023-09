Microsoft Paint è sempre più utile: arriva la rimozione degli sfondi in un click

Dopo anni dalla sua prima release, Microsoft Paint ha finalmente ricevuto la modalità scura a inizio agosto. Incredibilmente, però, il software di Redmond ha appena ricevuto un altro utilissimo aggiornamento: d'ora in poi, infatti, Paint vi permetterà di rimuovere lo sfondo dalle vostre immagini con un solo click.

Per il momento, la funzione non è disponibile per tutti gli utenti, ma solo per gli iscritti al programma Windows Insider nei Canali Canary e Dev. In particolare, la versione di Windows 11 con il "nuovo" Paint è la 11.2306.30.0. La nuova funzione è stata anche mostrata da Microsoft con un'apposita pagina di annuncio sul suo blog.

La funzione è estremamente immediata e intuitiva: per attivarla, vi basterà aprire un'immagine su paint e cliccare sull'icona di rimozione dello sfondo presente nell'UI del software, in alto a sinistra. Fatto ciò, sarà direttamente Paint a fare la "magia": l'app riconoscerà in automatico gli sfondi e li cancellerà dal vostro file in .png o in .jpg.

Ovviamente, la funzione potrebbe rivelarsi utilissima per chi utilizza Paint di frequente. L'app, d'altro canto, è perfetta per l'editing leggero delle immagini, permettendo per esempio di modificarne le dimensioni o di ritagliarne delle parti. Finora, invece, l'eliminazione dello sfondo da un'immagine (con tutte le sue implicazioni, come la creazione di rudimentali collage fotografici) doveva essere effettuata tramite app o web app di terze parti.

Come se ciò non bastasse, spesso la rimozione dello sfondo è una funzione a pagamento. Altri software, come quelli di Adobe, richiedono invece di creare un account solo per poterla utilizzare: la sua integrazione su Paint, insomma, è una vera e propria manna dal cielo per moltissimi utenti.