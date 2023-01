Microsoft parla di Windows 11 e Windows 12: l'IA sarà sempre più presente

Windows 11 e Windows 12 punteranno sempre più sull’intelligenza artificiale, e ciò non rappresenta un fulmine a ciel sereno anche alla luce dei rumor che vogliono Microsoft pronta ad investire in ChatGPT. Le dichiarazioni rilasciate da Panos Panay però sono particolarmente importanti

Parlando durante la presentazione degli AMD Ryzen 7000, il Chief Product Officer del colosso di Redmond si è soffermato sull’intelligenza artificiale alla luce delle specifiche incluse all’interno dei nuovi chip della serie Ryzen 7040.

Nell’osservare che “l’intelligenza artificiale è la tecnologia che definisce il nostro tempo, è qualcosa che non ho mai visto prima. Sta trasformando le industrie, sta migliorando la nostra vita quotidiana in molti modi - in parte si vede, in parte non si vede - e in questo momento ci troviamo a un punto di svolta” Panay ha discusso di come l’IA potrebbe essere integrata nella nuova generazione di Windows, oltre che con quella attuale.

“L’intelligenza artificiale reinventerà il modo con cui si interagisce con Windows, letteralmente. Come questi grandi modelli generativi, pensate ai modelli di linguaggio, ai modelli di generazione del codice, ai modelli di immagine; questi modelli sono così potenti, così deliziosi, così utili, personali” ha affermato il dirigente, che però osserva come “richiedono anche un’elevata intensità di calcolo e quindi non siamo stati in grado di farlo prima d’ora. Non abbiamo mai visto questi intensi carichi di lavoro su questa scala prima. Ci sarà bisogno di un sistema operativo che colmi il divario tra cloud ed edge, ed è quello che stiamo facendo in Microsoft”.

Alcuni rumor vogliono Microsoft pronta ad integrare ChatGPT anche in Office, oltre che in Bing, e chissà che il passo successivo non sia proprio Windows 11 e 12.