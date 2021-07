Microsoft: a un passo l'acquisizione di RiskIQ, azienda specializzata in cybersecurity

Dopo una lunga scia di attacchi ransomware, culminata nelle scorse ore con il blocco della rete ferroviaria iraniana, alcune delle più importanti aziende e organizzazioni governative e non stanno cercando di correre ai ripari.

In questo contesto, mentre la città di New York ha avviato la costituzione di un nuovo centro di difesa contro il Cybercrimine, una vera e propria muraglia invisibile per proteggere i confini dell'area metropolitana, Microsoft avrebbe messo sul piatto una cifra vicina ai 500 milioni di dollari per l'acquisizione di RiskIQ.

Si tratta di un'azienda specializzata in cybersicurezza, nota per aver fornito i suoi servizi a Facebook e al servizio postale americano, le cui analisi hanno lo scopo di evidenziare vulnerabilità e quantificare il rischio di attacchi esterni.

Oltre agli strumenti per la sicurezza informatica, RiskIQ è conosciuta anche per il suo report annuale Evil Internet Minute, una rubrica che mostra quante attività malevole possono essere perpetrate in un minuto o meno.

Un atto resosi necessario, quello di Microsoft, dopo il clamoroso breach SolarWinds che ha esposto parte del codice sorgente dell'azienda. Da quel momento, il colosso di Redmond ha inanellato una serie di notevoli acquisizioni, fra cui quella di ReFirm, specializzata in sicurezza relativa all'IoT.

Gli attacchi ransomware degli ultimi tempi sono divenuti una vera e propria caccia alla vulnerabilità, sfociata di recente nell'attacco al noto software di gestione IT Kaseya VSA.