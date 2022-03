Microsoft Patch Tuesday di marzo per Windows 11: ecco le novità, correte ad aggiornare

Mentre aspettiamo l'uscita di Windows 11 Sun Valley 2, che dovrebbe avvenire entro l'estate, Microsoft ha pubblicato gli aggiornamenti del Patch Tuesday di marzo 2022 per Windows 11. Vediamo dunque quali sono i miglioramenti e i fix introdotti dalla casa di Redmond con l'update più recente del proprio sistema operativo.

Purtroppo, per questo mese non ci sono nuove feature degne di nota, se non un rework di Windows 11 Servicing Stack, il componente che installa gli aggiornamenti attraverso Windows Update, che è stato rivisto per funzionare più rapidamente nelle operazioni di download e installazione delle nuove versioni del sistema operativo. Il miglioramento della feature arriva dopo che Microsoft stessa ha confermato che i tempi di aggiornamento di Windows sono lunghi e che andrebbero ridotti il più possibile, soprattutto per i clienti aziendali.

Diversi sono invece i fix di sicurezza, tra cui uno piuttosto importante ad una vulnerabilità che impediva la rimozione definitiva dei file sincronizzati tramite OneDrive sul PC anche durante il reset di Windows 11. La vulnerabilità permetteva, in linea teorica, di accedere a dati sincronizzati tramite cloud su un PC con Windows 11 anche dopo il suo reset alle impostazioni di fabbrica. Microsoft ha comunque spiegato che il fix richiede fino a sette giorni per entrare in funzione, ma che gli utenti possono attivarlo manualmente tramite Windows Update, leggendo le apposite istruzione nel troubleshooter dell'applicazione.

Tra gli altri miglioramenti minori annoveriamo invece un piccolo redesign della taskbar, che ora mostra calendario ed orario su tutti gli schermi collegati in multimonitor e che migliora la visualizzazione della tab dei widget e del meteo quando la barra multifunzione è allineata al centro dello schermo. Inoltre, per chi utilizza Microsoft Teams è stata implementata la possibilità di mostrare le finestre delle app nella modalità di condivisione dello schermo direttamente dalla taskbar.

Infine, tra le note della patch annoveriamo anche una serie di bugfix per Microsoft Edge, che rendono il browser decisamente più stabile: tra di essi vi sono la condivisione dei cookie tra Edge e Edge in versione Internet Explorer e, soprattutto, la risoluzione di uno strano bug che causava il blocco del browser premendo F1 durante la navigazione.