Microsoft Patch Tuesday: risolte decine di falle di sicurezza, aggiornate subito!

Dopo aver confermato che le feature mancanti della taskbar di Windows 11 non torneranno molto presto, Microsoft ha rilasciato i consueti aggiornamenti di sicurezza del Patch Tuesday per Windows 11 e Windows 10. Purtroppo, però, accanto ai bugfix e alla risoluzione di diverse vulnerabilità, gli aggiornamenti non introducono molte nuove feature.

Su Windows 11, Microsoft ha rilasciato la versione KB5012592 del sistema operativo, che introduce una feature principale e diverse novità minori. La feature più evidente tra quelle implementate da Microsoft è definita search highlights e migliora la gestione delle ricerche nel computer e sul web direttamente dalla taskbar. Vi ricordiamo comunque che quello del Patch Tuesday di aprile 2022 è un aggiornamento di Windows 11 che non può essere saltato dagli utenti, perciò il consiglio è quello di installarlo rapidamente.

A differenza della Build di Windows 11 del Patch Tuesday di marzo 2022, comunque, le novità si fermato a search highlights. Microsoft, infatti, si è focalizzata sulla risoluzione di bug e falle di sicurezza già note e che sarebbero state quasi certamente alla base di diversi exploit in mancanza di un fix. Al più, un aggiornamento minore del sistema operativo permette ora di fissare sul centro notifiche fino a tre avvisi diversi, come messaggi, chiamate, promemoria e sveglie, in modo tale da non perderle tra gli altri avvisi in arrivo dal sistema operativo.

In termini di fix, comunque, sembra che questo mese Microsoft si sia data da fare anche su Windows 10, risolvendo ben 119 vulnerabilità sul proprio sistema operativo. Di queste 119, ben 47 permettevano l'elevazione dei privilegi di alcune app a quelli di amministratore, mentre altre 47 davano la possibilità ad utenti malevoli di eseguire codice da remoto.

Infine, tra le numerose vulnerabilità risolte da Microsoft ci sono anche dieci falle "critiche" di sicurezza, che sono state risolte insieme a ben 26 problemi emersi su Microsoft Edge. Insomma, per Windows 10 sembra il nuovo aggiornamento sia decisamente più corposo di quello del Microsoft Patch Tuesday di marzo 2022. A prescindere dal sistema operativo che utilizzate sul vostro PC, però, il consiglio è quello di aggiornare il prima possibile il dispositivo.