Microsoft pensa all'ambiente: Windows Update punta sull'energia rinnovabile

Tra le numerose novità implementate da Microsoft con Windows 11, pare che la casa di Redmond stia davvero facendo attenzione all'impronta ecologica del suo sistema operativo, specie alla riduzione delle emissioni di carbonio legate all'aggiornamento dei PC con le nuove versioni del sistema e gli update opzionali.

Questo è quanto appare dalla nuova Build 22567 di Windows 11 per Insider, che spiega che ora Microsoft punta ad utilizzare energie rinnovabili per gli update Windows, in modo da ridurre il più possibile l'inquinamento causato dagli aggiornamenti del sistema operativo, che d'altro canto sul canale Insider vengono pubblicati con una frequenza decisamente elevata.

Per rendere noto il proprio impegno nel campo delle energie rinnovabili, Microsoft ha inserito un apposito avviso nella pagina di Windows Update delle impostazioni di Windows 11, di cui potete vedere uno screenshot in calce. Poche settimane fa, sempre per dimostrare il proprio impegno in campo ecologico, Microsoft ha introdotto il punteggio Eco nelle Build per Insider.

Probabilmente, sia il punteggio Eco che il nuovo avviso di Windows Update saranno lanciati insieme all'aggiornamento di Windows 11 a Sun Valley 2, che dovrebbe uscire in estate e che potrebbe portare con sé un enorme numero di cambiamenti in Windows 11.

Microsoft spiega la nuova feature ecologica, nelle note di pubblicazione della Build 22567, dicendo che "Windows Update tenterà di programmare le installazioni in specifici momenti del giorno in cui farlo risulterà in minori emissioni di carbonio. La maggior parte delle reti elettriche ricevono energia da fonti diverse, comprese quelle rinnovabili e i combustibili fossili. Quando possibile, Windows 11 darà la priorità all'installazione di aggiornamenti in background nei momenti in cui sarà disponibile una quantità maggiore di energie rinnovabili".