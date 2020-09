Microsoft pensa ad un Surface Laptop da 12,5 pollici: costerà 600 Dollari?

Secondo Windows Central, Microsoft starebbe pensando di colmare il gap che si è creato nella linea Surface tra Surface Go e Surface Pro con un laptop di fascia media, che dovrebbe essere annunciato nel corso di un evento in programma il prossimo mese e non ancora confermato.

Il sito sostiene che si tratterà di un laptop leggero, con schermo da 12,5 pollici, e nel modello base gli utenti troveranno CPU Intel Core i5 di decima generazione, 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna.

Il prezzo di questa configurazione dovrebbe oscillare tra i 500 ed i 600 Dollari, e porrà il Surface Laptop low-cost tra il Surface Go 2, che negli USA parte da 399 Dollari ed il Surface Pro 7 che costa 749 Dollari.

Inoltre, un prezzo di questo tipo renderebbe il nuovo Surface Laptop anche più economico rispetto alla versione base del Surface Laptop 3, che ha un prezzo di partenza di 999 Dollari.

Alcune fonti vicine al colosso di Redmond hanno sottolineato che si tratterà del "classico prodotto Surface", il che vuol dire che nonostante il prezzo più basso non sarà compromessa la qualità di costruzione. Si tratterà però di un dispositivo molto più leggero e compatto, anche grazie al display più piccolo.