Microsoft pensa a un Surface pieghevole con tre schermi: appare il brevetto online

A tre mesi dall’annuncio di Microsoft Surface Duo 2, il più recente smartphone pieghevole presentato sul mercato dal colosso di Redmond, quest’ultimo sembrerebbe intenzionato a rilasciare sul mercato anche un foldable con tre schermi. Il suo brevetto è già apparso online: ecco come potrebbe apparire.

Pubblicato presso lo US Patent & Trademark Office (USPTO), questo brevetto si limita a mostrare quello che viene definito come “dispositivo con display a più pannelli” dalla forma visibile in calce alla notizia grazie al disegno ufficiale. Ci saranno tre pannelli interni uniti da due cerniere, di cui una apparentemente più spessa e visibile. Queste potrebbero essere allo stesso modo inedite, dunque, data la necessità di supportare una piega aggiuntiva e garantire maggiore resistenza senza andare a impattare negativamente l’esperienza d’uso.

Il caso di Microsoft non è però l’unico di cui si discute in queste giornate, dato che proprio ieri 27 dicembre 2021 abbiamo osservato gli ultimi render dello smartphone Samsung a tre schermi, altra soluzione potenzialmente in arrivo sul mercato nel corso dei prossimi anni. Il mercato dei foldable sembra essere quindi sempre più ricco di smartphone, alcuni più innovativi di altri, ma saranno in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori nella loro unicità, risultando al contempo affidabili? Lo scopriremo soltanto con la presentazione delle apposite tecnologie, ergo con le conferme dei produttori.

Intanto Microsoft ha confermato la sua assenza fisica al CES 2022, al quale parteciperà soltanto in forma digitale per evitare la diffusione della variante Omicron tra i membri dello staff.