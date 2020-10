Microsoft pensa ad un TV Stick per xCloud: arriverà nel 2021?

Nel corso di un’intervista rilasciata con il portale Stratechery, il responsabile della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, ha discusso della piattaforma di xCloud e del possibile arrivo di un TV stick. Il dirigente anche parlato di eventuali livelli aggiuntivi per l’abbonamento ad Xbox Game Pass.

Uno di questi, secondo quanto riportato da The Verge, potrebbe includere un TV stick o una chiavetta in stile quelle di Amazon o Google che permetterà agli utenti di giocare direttamente sulla TV di casa, senza la necessità di altri dispositivi.

“Penso che vedrete degli hardware a basso costo nel nostro ecosistema. Il primo esempio che mi viene in mente sono i TV Stick, che potrebbe permettere a tutti di accedere al catalogo e di giocare immediatamente tramite xCloud” ha affermato Spencer, secondo cui Microsoft “potrebbe proporre qualcosa di simile, direttamente in un nuovo piano d’abbonamento ad Xbox Game Pass”. In questo modo, quindi, gli utenti non dovranno fare altro che acquistare un controller.

Non è escluso che Microsoft stia già al lavoro su un dispositivo di questo tipo, che potrebbe arrivare già nel corso dei prossimi mesi.

Microsoft sta inoltre anche lavorando ad una soluzione per iOS basata sul web checonsentirà di giocare ad xCloud da iPhone ed iCloud. Questa dovrebbe debuttare nel 2021.