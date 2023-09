Microsoft ha pensato alla vendita di Bing ad Apple, ma alla fine non se n'è fatto nulla

Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, nel 2020 i dirigenti di Apple e Microsoft si sarebbero incontrati per parlare della possibile vendita del motore di ricerca Bing. Tuttavia, i colloqui non sono progrediti in quanto alcuni dirigenti Apple (incluso Eddy Cue) non hanno perseguito l’idea.

Nel rapporto si legge che Apple avrebbe utilizzato tali trattative come merce di scambio per ottenere più soldi da Google, che è rimasto saldamente al suo posto come motore di ricerca di iOS. "Non è un segreto che Apple stia guadagnando più soldi con l'esistenza di Bing rispetto a Bing", ha detto mercoledì Mikhail Parakhin di Microsoft alla corte distrettuale degli Stati Uniti nel corso della causa dell’antitrust contro Google.

Bloomberg sostiene che alla base del mancato accordo ci sarebbero stati i dubbi di Apple sulla “capacità di Bing di competere con Google in termini di qualità e capacità”.

Secondo le indiscrezioni, Apple incasserebbe oltre 20 miliardi di Dollari all’anno nell’ambito dell’accordo che garantisce a Google la posizione di motore di ricerca predefinito su iOS ed iPadOS.

Lo scorso anno era emerso un rumor secondo cui Apple starebbe lavorando su un motore di ricerca proprietario, in grado di rivaleggiare con Google, ma non vi è ancora traccia di questo presunto progetto.