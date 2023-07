Microsoft pensiona Calibri: il nuovo font di Office è Aptos

Addio Calibri, benvenuto Aptos. Microsoft ha infatti annunciato di aver scelto il nuovo font di default perle sue app di produttività come Word ed Outlook, al termine di un processo di selezione che ha preso il via nel 2021.

Il processo ha richiesto molto tempo proprio perchè si tratta di una decisione importante, anche a livello monetario visto che le app di Office rappresentano quasi il 24% delle entrate complessive di Microsoft e stanno crescendo ad un ritmo più elevato di altri rami societari come i videogiochi e la pubblicità nella ricerca.

Nel comunicato stampa, Microsoft afferma che “oggi iniziamo la fase finale di questo importante cambiamento in cui Aptos inizierà ad apparire come nuovo font predefinito su Word, Outlook, PowerPoint ed Excel per centinaia di milioni di utenti. Nei prossimi mesi invece diventerà l’impostazione di default per tutti i nostri clienti”.

Nell’elenco dei font, Aptos sarà presente con il vecchio nome “Bierstadt”. Ovviamente, gli utenti avranno la possibilità di scegliere di impostare qualsiasi altro tipo di font come predefinito, inclusi il Times New Roman, Arial o Calibri che è stato quello di default dal 2007 prima del lancio di Office 365 nel 2011.

Il font è stato creato da Steve Matterson che in precedenza aveva lavorato anche su Windows TrueType, il quale, spiega Microsoft nel post su Medium, “ha disegnato il carattere con un leggero tocco umanista. Voleva che Aptos avesse il fascino universale del defunto giornalista della NPR Carl Kasell e il tono astuto del conduttore di The Late Show Stephen Colber”.

Aptos viene descritto come “simile alla tipografia svizzera della metà del XX Secolo”: siamo di fronte ad un san serif con lettere semplici e tratti facilmente leggibili. Al contempo, “articola molti linguaggi e toni diversi. Le estremità dello stelo sono pulite. Sottili quadrati circolari all’interno dei contorni delle lettere consentono una maggiore leggibilità, soprattutto a piccole dimensioni”.