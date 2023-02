Microsoft permetterà di creare chatbot personalizzati basati su ChatGPT

La giornata di ieri è stata costellata dal lancio del nuovo Bing basato su ChatGPT, che è già disponibile per gli utenti. A quanto pare, il colosso di Redmond intende puntare in maniera importante su tale tecnologia, per consentire ad utenti ed aziende di creare delle versioni personalizzate.

Microsoft, nello specifico, avrebbe intenzione di rilasciare un software che permetterà di creare dei chatbot customizzati basati su GPT-3. L’aspetto interessante è dato dal fatto che i creatori di tali chatbot, potranno rimuovere i marchi Microsoft ed OpenAI, per integrarli nei loro servizi.

Un rapporto pubblicato da CNBC spiega che Microsoft vorrebbe utilizzare anche la nuova tecnologia per aiutare i clienti a perfezionare o migliorare i chatbot creati. Ad esempio, con un programma ad hoc la compagnia di Redmond potrebbe implementare una funzione di suggerimento delle risposte da utilizzare in fase di sviluppo, che potrebbe essere particolarmente utile ad esempio per i servizi d’assistenza.

Microsoft intende anche “aggiornare” ChatGPT, che come noto ha informazioni limitate al 2021: i chatbot customizzati dovrebbero essere aggiornati ed implementare la possibilità di citare le fonti.

Allo stato attuale però non sono emerse informazioni sulla possibile finestra di lancio di queste funzioni, e come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine.