Microsoft porta il May Update di Windows 10 solo sui PC compatibili grazie all'IA

Microsoft sta procedendo con i piedi di piombo con il rilascio del May 2019 Update per Windows 10, e secondo quanto affermato da Windows Latest, si affiderà al machine learning per espandere la disponibilità dell'aggiornamento solo sui dispositivi con software e hardware compatibili.

In caso contrario, il sistema operativo provvederà ad inviare una notifica.

Lo sviluppatore di Redmond ha recentemente aggiunto una nuova sezione nella pagina di Windows Update, che informerà gli utenti se il May 2019 Update è compatibile con il PC ed i software installati. Se il computer è pronto, sarà mostrato il pulsante "scarica ed installa ora", mentre su quelli incompatibili non sarà possibile effettuare la procedura e l'applicazione informerà gli utenti che il sistema è aggiornato.

"Stiamo offrendo questo aggiornamento solo ai dispositivi compatibili, ma il tuo dispositivo non è pronto. Una volta che lo sarà, vedrai l'aggiornamento disponibile in questa pagina. Non c'è niente che devi fare in questo momento" si legge nel messaggio indirizzato agli utenti che dispongono di un PC su cui non è possibile installare il pacchetto.

Si tratta di un passo in avanti significativo, attraverso cui il colosso di Redmond mira a scongiurare eventuali problemi causati dalle precedenti release.

Di recente però sono stati segnalati disservizi anche con il May 2019 Update, che causerebbe problemi all'avvio.