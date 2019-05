Microsoft porta il modello Patreon su GitHub con Sponsor

Github, a pochi mesi dall'acquisto da parte di Microsoft, si arricchisce con un'altra novità. La piattaforma di condivisione per sviluppatori infatti annuncia il lancio di Sponsor, un nuovo strumento che consente di fornire supporto finanziario agli sviluppatori open-source tramite pagamenti mensili-

Sostanzialmente quindi si tratta dello stesso modello attuato da tempo su Patreon, che è utilizzato da youtuber e creatori per finanziare i propri progetti.

Gli sviluppatori potranno inserire il pulsante "sponsorizzami" nelle loro repository, per consentire agli utenti di contribuire mensilmente con dei pagamenti. GitHub sottolinea che l'obiettivo di Sponsor è consentire a più persone di partecipare ai progetti attivamente e di finanziare il mondo open source.

Al momento non conosciamo quale sia stato il riscontro iniziale tra gli sviluppatori, che non hanno accolto favorevolmente l'acquisto da parte di Microsoft lo scorso anno. In una nota GitHub ha osservato che "gli Sponsor sono stati lanciati in versione beta per fugare eventuali preoccupazioni ed ascoltare i feedback degli utenti. Vogliamo capire le eventuali evoluzioni e prendiamo in considerazione l'idea di apportare qualche modifica per consentire a tutti di partecipare".

Il programma è aperto solo agli sviluppatori open source. Github ha osservato che sarà possibile impostare più livelli di sponsorizzazione con vantaggi per coloro che decidono di contribuire.

Sponsor sarà disponibile in tutti i paesi in cui Github è attivo.