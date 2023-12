Microsoft porta la produttività nel VR: Word, Excel e PowerPoint sbarcano su Meta Quest

L'ultimo aggiornamento software di Meta Quest Pro permette al visore di tracciare persino i movimenti della lingua di chi lo indossa. Oggi, invece, è Microsoft a rilasciare una suite di app decisamente più utili sugli headset del colosso di Menlo Park: Word, Excel e PowerPoint sono infatti appena arrivati sui dispositivi della linea Meta Quest!

La notizia è stata riportata innanzitutto da Android Central, che spiega che il supporto per Microsoft Office è arrivato su diversi visori di Meta, tra cui troviamo Oculus Quest, Meta Quest 2, Meta Quest Pro e persino il recentissimo Meta Quest 3, lanciato dall'azienda dietro a Facebook e Instagram nel mese di ottobre.

Chi possiede uno di questi device potrà dunque scaricare le app di Word, Excel e PowerPoint dal negozio virtuale di Meta: tutti e tre i software saranno gratuiti, ma per poter modificare i file sarà necessario possedere un abbonamento a Microsoft Office 365. Non sappiamo se le cose cambieranno in futuro, specie considerato che Microsoft Office 2024 potrebbe essere in arrivo nel giro di qualche mese, riportando in auge le licenze "a vita".

Meta aveva annunciato Office per i visori Quest già nel 2022, quando aveva garantito che gli utenti avrebbero potuto utilizzare Outlook, Teams e persino una versione di Windows appositamente pensata per gli headset VR e AR nel giro di qualche mese. Oggi, dunque, insieme ad Outlook e Teams (già disponibili sui visori dell'azienda di Mark Zuckerberg), anche Word, Excel e PowerPoint debuttano su Meta Quest. Della versione dedicata di Windows, invece, non si sa ancora nulla.

I tre software di Office funzioneranno solo dopo che gli utenti avranno effettuato l'accesso al proprio account Microsoft. Il peso di Word, Excel e PowerPoint su Meta Quest dovrebbe essere minimo, dal momento che tutte e tre le app si basano sui servizi cloud di Microsoft. Ciò, sfortunatamente, significa anche che i tre software non saranno particolarmente ottimizzati per gli headset di Meta, specie in termini di UI: gli utenti, insomma, potrebbero dover gestire dei comandi piuttosto scomodi e delle icone di dimensioni minuscole.