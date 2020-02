Microsoft sta per portare il suo antivirus Defender ATP su Android e iOS

Dopo averlo portato su Linux nel 2019, Microsoft ha annunciato che presto rilascerà il suo antivirus Defender ATP anche su Android e iOS. Vi ricordiamo che il software è già stato ribattezzato da tempo in Microsoft Defender per rendere più coerente il nome su altri altri sistemi operativi (in precedenza era Windows Defender).

Stando anche a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac e come scritto anche dalla stessa Microsoft sul suo blog ufficiale, l'azienda di Redmond sta lavorando per riuscire a lanciare l'antivirus su queste piattaforme entro la fine del 2020. Al momento, non ci sono in realtà molte informazioni in merito alle versioni Android e iOS di Microsoft Defender, ma sicuramente la volontà della società di portare il software su queste piattaforme è interessante.

Maggiori dettagli arriveranno probabilmente durante la RSA Conference di San Francisco che si terrà la prossima settimana, ma nel frattempo la società di Redmond si è limitata a confermare i suoi piani. In ogni caso, The Verge ha specificato in merito: "I client Defender per dispositivi mobili saranno probabilmente molto diversi dalle versioni desktop, soprattutto perché iOS di Apple non consente alle app di scansionare malware su iPhone o iPad. Tuttavia, sono disponibili numerose app antivirus per Android. Microsoft si unirà a questo mercato in crescita".