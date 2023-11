Microsoft potrebbe portare il Copilot IA anche su Windows 10

Certo, Windows 10 non è la più recente versione del sistema operativo di casa Microsoft, ma a quanto pare potrebbe ancora ricevere quantomeno un update non di poco conto. Infatti, le ultime indiscrezioni lasciano intendere che la società di Redmond sarebbe pronta a integrare il Copilot IA anche su Windows 10.

A tal proposito, come riportato anche da Windows Central ed Engadget, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale potrebbe sbarcare in futuro sulla "vecchia" release dell'OS per computer. Tra l'altro, le fonti si dicono praticamente certe che i tempi potrebbero essere brevi, visto che non mancherebbe molto al rilascio del pulsante Copilot (e della relativa barra laterale) in questo contesto.

Sembra che non cambierà molto da quanto disponibile su Windows 11, considerando che si fa già riferimento a un supporto ai plug-in. Ci sarebbero infatti un buon numero numero di soluzioni compatibili sia con Windows 10 che con Windows 11. Da notare il fatto che una mossa del genere potrebbe potenzialmente avere senso per Microsoft, visto che andrebbe ad ampliare in modo importante il numero di utenti della sua soluzione di intelligenza artificiale.

D'altronde, al giorno d'oggi Windows 10 dispone ancora di oltre un miliardo di dispositivi attivi mensili (contro i 400 milioni di dispositivi attivi mensili di Windows 11), dunque non si sta facendo riferimento a una base di utenti contenuta. Va detto, però, che per il momento quelle riportate sono solamente indiscrezioni, quindi è bene prendere tutto con le dovute pinze. Inoltre, ricordiamo che il Copilot IA non è ancora arrivato in Europa nemmeno su Windows 11, quindi dalle nostre parti ci sarà quantomeno da attendere. Come si evolverà la questione? Staremo a vedere.