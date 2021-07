Microsoft porterà DirectStorage di Windows 11 su Windows 10

Microsoft ha rivelato che DirectStorage, la tecnologia di archiviazione alla base di Velocity di Xbox, non sarà esclusiva di Windows 11, ma arriverà anche su Windows 10, seppur con delle limitazioni. La conferma è arrivata in occasione del lancio della prima Developer Preview delle API Direct Storage.

In un post pubblicato sul blog ufficiale di Microsoft, gli ingegneri spiegano che la società di Redmond "si impegna a garantire che quando gli sviluppatori di giochi adottano una nuova API, possano raggiungere il maggior numero possibile di giocatori. Pertanto, i giochi creati con DirectStorage SDK saranno compatibili con Windows 10, versione 1909 e successive".

Per quanto riguarda le differenze, su Windows 11 gli utenti potranno fare affidamento su uno stack storage che consentirà al sistema operativo di sfruttare al meglio il DirectStorage, rispetto a quanto avviene con Windows 10 dove il colosso di Redmond ha aggiornato lo Stack Storage Legacy.

Non è chiaro in termini reali quali saranno le differenze a livello di prestazioni, ma Microsoft sottolinea che su Windows 11 lo Stack Storage sbloccherà tutto il potenziale del DirectStorage. "Ciò significa che qualsiasi gioco basato su DirectStorage trarrà vantaggio dal nuovo modello di programmazione e dalla tecnologia di decompressione GPU su Windows 10 (versione 1909 e successive). Inoltre, poiché Windows 11 è stato creato pensando a DirectStorage, i giochi in esecuzione su Windows 11 beneficeranno ulteriormente delle nuove ottimizzazioni dello Stack Storage" ha affermato Hassan Uraizee.

Di recente Microsoft ha annunciato il Windows 10 21H2 Update che arriverà nel secondo semestre dell'anno.