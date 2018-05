Microsoft porterà il software aziendale SharePoint anche nei visori per la mixed reality

Continua l'impegno messo da Microsoft nel migliorare ed espandere SharePoint, il suo software dedicato agli ambienti lavorativi usato per gestire i documenti interni e per creare reti aziendali private: verrà reso compatibile con i visori per la realtà aumentata e per la mixed reality.

Al momento SharePoint risulta utilizzato in più di 400.000 realtà lavorative, ed è pensato per essere un enorme spazio digitale dove poter raccogliere, studiare e manipolare un grande quantitativo di dati. Microsoft immagina per questo software una integrazione a tutto tondo con i visori per la VR e AR, che permetterebbe addirittura ad un eventuale candidato di vedere a 360 gradi l'azienda in cui sta per essere assunto, semplicemente stando seduto in un ufficio ed indossando l'apposito headset.

Allo stesso modo, questa simbiosi tra SharePoint e la VR creerebbe un ambiente in cui formare i futuri dipendenti, mostrando loro come comportarsi in una determinata fase di produzione o come agire su uno specifico macchinario, il tutto in totale sicurezza e sotto la stretta supervisione di chiunque voglia connettersi tramite l'headset.

Dato l'attuale avanzamento tecnologico e data anche la diffusione dei dispositivi legati alla VR ed alla AR, questo progetto potrebbe essere solo un esperimento fine a sé stesso, effettuato da Microsoft per sondare le reali possibilità di una tale tecnologia; ad ogni modo le intenzioni della casa di Redmon sembrano delle migliori, e molto dipenderà dal tipo di accoglienza che riserverà il mondo del business a questa nuova idea.