Microsoft preannuncia l'arrivo di nuovi dispositivi basati su Windows 10?

Microsoft nel fine settimana ha apportato delle modifiche all'app Dialer Phone su Windows 10 Mobile, ma secondo quanto riferito dai sempre informati ragazzi di MSPowerUser, il colosso di Redmond avrebbe introdotto delle novità anche in altre app del proprio sistema operativo.

Tra le applicazioni aggiornate figura anche l'app di posta e calendario, in cui Microsoft ha rimosso la firma predefinita in cui era presente la dicitura "inviato da Windows 10 Mobile" e l'ha sostituita con una nuova dicitura in cui parla di "dispositivo basato su Windows 10". Inutile dire che questa modifica ha scatenato il tran tran mediatico, in quanto il fatto che il colosso di Redmond parli di dispositivo basato su Windows 10 lascia intendere, secondo molti, che in futuro potrebbe vedere la luce qualche altro tipo di dispositivo basato sul sistema operativo.

I fan della compagnia e dell'OS, da tempo hanno chiesto a gran voce a Microsoft uno smartphone basato su Ten.

La modifica però potrebbe anche essere frutto di un normale aggiornamento, e potrebbe anche non voler dire assolutamente. Ma i fan della società continuano a sognare il tanto atteso Windows Phone.

Windows 10 Mobile, comunque, non è più supportato ed il motivo di questa modifica potrebbe anche essere imputato all'interruzione del supporto.