Microsoft prepara l'evento del 2 Ottobre: spazio ad hardware e software

A pochi giorni dall'annuncio dell'evento del 2 Ottobre, Microsoft ha diffuso le prime informazioni sui contenuti del keynote, che andrà in scena da New York City. La società sta inviando una nuova serie di inviti alla stampa, con un'immagine diversa in cui è presente il logo del Surface e quella che sembra essere la silohuette di un processore.

Lo stesso invito è stato pubblicato su Twitter da Panos Panay, che a quanto pare sarà presente alla conferenza insieme all'amministratore delegato Satya Nadella.

Proprio la presenza del CEO lascia presagire importanti novità, in quanto Nadella non ha preso parte all'evento Surface dello scorso anno, in cui Microsoft ha aggiornato le linee di Surface Pro e Surface Laptop con nuove opzioni di colore, ma ha anche presentato il Surface Studio 2 e lanciato le nuove cuffie della linea.

Al momento non sono trapelate informazioni in merito a ciò che andrà a mostrare l'amministratore delegato, e non sono da escludere sorprese dal fronte Windows 10.

Come sempre, Microsoft presenterà i nuovi prodotti che andranno a popolare i negozi in occasione del periodo natalizio, nel corso del quale si registra storicamente il picco di vendite. Secondo quanto affermato da alcune fonti a The Verge, Microsoft sarebbe pronta a lanciare un Surface basato su ARM, su cui starebbe lavorando da almeno due anni e che potrebbe offrire un'esperienza ibrida in grado mixare quella di laptop e tablet.

Non è da escludere anche il lancio di uno smart speaker, di cui si era parlato in occasione della pubblicazione di un brevetto.