Microsoft prepara il maxi investimento in ChatGPT: pronti 10 miliardi di Dollari

Microsoft sarebbe in trattative per investire 10 miliardi di Dollari in ChatGPT, il popolare chatbot che presto potrebbe essere integrato anche in Word, PowerPoint ed Outlook e che ha entusiasmato gli utenti di tutto il mondo per le sue capacità di offrire risposte precise e realistiche.

Secondo quanto riportato da Semafor, il finanziamento coincolgerebbe anche altre società e sarebbe per un importo complessivo di 29 miliardi di Dollari. Non è chiaro se l’accordo sia stato già finalizzato, ma alcuni documenti inviati ai potenziali investitori nelle ultime settimane delineavano come deadline per la chiusura la fine del 2022.

Microsoft sarebbe parte di un accordo più ampio che gli garantirebbe il 75% dei profitti di OpenAI fino a quando non recupererà il suo investimento. Successivamente, la società di Satya Nadella deterrebbe una quota del 49% ed altri investitori un altro 49%, con OpenAI a cui resterebbe il 2%.

La scorsa settimana è emersa la notizia secondo cui Microsoft potrebbe integrare ChatGPT in Bing, allo scopo di superare Google nella sfida alla supremazia dei motori di ricerca.

Microsoft ed OpenAI, interpellate da varie testate per ottenere delucidazioni sui rumor, non hanno diffuso alcun comunicato in merito e non è chiaro a che punto siano le trattative o presunte tali.