Microsoft prepara la risposta a Google: oggi l'annuncio di ChatGPT in Bing?

Pochi minuti dopo l’annuncio di Google del rivale di ChatGPT, Microsoft ha confermato che nella giornata di oggi, martedì 7 Febbraio 2023, nella sua sede di Redmond terrà un evento in presenza a sorpresa.

L’evento, a cui prenderà parte anche l’amministratore delegato Satya Nadella, prenderà il via alle ore 19 italiane e negli inviti diffusi alla stampa non sono state diffuse molte informazioni sul contenuto, a parte che il CEO “condividerà alcuni progressi su alcuni progetti entusiasmanti”.

È chiaro però che tutti gli indizi portano a qualche progetto con OpenAI, soprattutto dopo il maxi leak di Bing con ChatGPT dello scorso fine settimana, che ha mostrato quella che potrebbe essere la nuova interfaccia del motore di ricerca che si prepone l’obiettivo di scardinare il decennale dominio di Google.

ChatGPT dovrebbe essere integrato nei risultati di ricerca di Bing, attraverso un’interfaccia simile ad un chatbot che fornirà risposte più “umane” alle query inserite dagli utenti.

Non è da escludere che Microsoft decida anche di aggiornare i presenti sullo stato dei lavori sull’integrazione di ChatGPT nei prodotti consumer come Windows, Word, PowerPoint ed Outlook. La scorsa settimana è stato annunciato Microsoft Teams Premium, che include proprio delle funzionalità basate su OpenAI, a dimostrazione di come voglia puntare in maniera marcata sull’intelligenza artificiale.