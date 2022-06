Microsoft prepara il nuovo Surface Laptop Go: trapela la scheda tecnica

A meno di due anni dal lancio in Italia del nuovo Surface Laptop Go di Microsoft, un rivenditore coreano potrebbe aver svelato in anticipo la scheda tecnica del nuovo Surface Laptop Go 2, che evidentemente dovrebbe arrivare nei negozi prossimamente.

A quanto pare, il nuovo Surface Laptop Go dovrebbe fare del nuovo processore Intel Core di undicesima generazione (l’i5-1135G7) il suo punto forte, che sostituirà il modello di decima generazione trovato nel laptop originale del 2020. A livello di sistema operativo, invece, troviamo Windows 11, chiaramente.

Le modifiche non dovrebbero terminare qui perchè nel rapporto si fa riferimento anche ad una webcam con “prestazioni migliorate”. Almeno in Corea, i preordini dovrebbero aprire il 2 Giugno, ad un prezzo di 650 Dollari. Nessuna informazione sul possibile data di presentazione, tanto meno l’arrivo in Italia.

Il display dovrebbe essere ancora da 12,4 pollici con aspect ratio di 3:2, mentre il comparto per la connettività dovrebbe essere confermato in toto: USB-A, USB-C, un jack per cuffie da 3,5 mm e una porta per il caricatore proprietario di Microsoft. Presente anche un sensore per le impronte digitali, integrato nel pulsante d’accensione.

I rivenditori suggeriscono che sarà disponibile con un massimo di 8GB di RAM e 256 gigabyte di archiviazione.