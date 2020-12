Microsoft starebbe preparando la 'risposta' ad Apple: chip ARM in arrivo?

In seguito alla presentazione del chip M1 da parte di Apple, si stanno delineando alcune possibilità interessanti. Infatti, a quanto pare Microsoft starebbe preparando una "risposta" alla società di Cupertino.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e Bloomberg, l'azienda di Redmond sarebbe intenta a progettare il prossimo processore della gamma Surface, basato su architettura ARM. D'altronde, gli indizi non mancano di certo, visto l'interesse al progetto dimostrato da Microsoft sia tramite Windows 10 che attraverso prodotti come Surface Pro X. Basti pensare che giusto qualche giorno fa è stata rilasciata l'emulazione a 64 bit agli utenti Insider.

Finora la società di Satya Nadella ha collaborato con Qualcomm per la realizzazione dei chip SQ1 e SQ2 che abbiamo visto in azione con gli ultimi prodotti (a proposito, presto arriverà su queste pagine la recensione della seconda generazione di Surface Pro X), ma a quanto pare tra non molto potrebbero esserci novità in tal senso.

La realizzazione di un chip ARM proprietario potrebbe potenzialmente rivelarsi una carta interessante per Microsoft. Infatti, ricordiamo che l'azienda di Redmond potrebbe pensare di sfruttare questa soluzione anche lato server, rendendo più "indipendenti" le proprie macchine e potenzialmente contenendo i costi per quel che concerne il lungo periodo.

In ogni caso, attualmente non c'è ancora nulla di certo. I rumor si riveleranno veritieri? Staremo a vedere.