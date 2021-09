Microsoft presenta Adaptive Kit, Ocean Plastic Mouse e Slim Pen 2

Oltre al nuovo smartphone Surface Duo 2, Microsoft oggi ha presentato alcuni prodotti interessanti che potranno essere sfruttati proprio con gli hardware inediti: si tratta del Surface Adaptive Kit per le persone con disabilità, della Slim Pen 2 e di un nuovo Ocean Plastic Mouse il cui focus è la sostenibilità.

Andiamo con ordine: il nuovo Surface Adaptive Kit è pensato con l’intenzione di rendere la gamma di laptop e tablet di Microsoft più accessibile con etichette di vario tipo e colore, anche in rilievo, per identificare i tasti, le porte presenti sui dispositivi e per l’apertura di questi ultimi. Nel pacchetto, visibile in copertina, troviamo copritastiera, etichette per identificare anche i cavi, un sistema adesivo con linguetta per facilitare l’apertura del display di Surface Book o cavalletti dei tablet Surface e altro ancora.

Della Surface Slim Pen 2 abbiamo parlato nel dettaglio nella notizia dedicata al nuovo tablet Surface Pro 8, data la presentazione in concomitanza di questo prodotto: Slim Pen 2 è infatti adattata alla tastiera del Pro 8, nella quale si inserisce magneticamente, ma funziona anche con Surface Go 3, Surface Pro X, Surface Duo 2, e si collega magneticamente al lato di Surface Laptop Studio, altro prodotto inedito presentato oggi.

Ciò che spicca della Slim Pen 2 è il chip personalizzato chiamato Microsoft G6, il quale offre funzionalità tattili e un feedback tali da rendere molto più realistici la scrittura e il disegno, soprattutto in applicazioni dedicate come Adobe Photoshop. Durante la dimostrazione si è notata chiaramente la punta più sottile, pensata per rendere Slim Pen 2 più reattiva e semplice da utilizzare.

Infine, l’Ocean Plastic Mouse è un prodotto con focus sulla sostenibilità, data la realizzazione dell’involucro per il 20% in plastica raccolta negli oceani e riciclata, oltre che l’imballaggio riciclabile al 100%. Tutto ciò rientra nell’obiettivo del colosso di Redmond di operare “a zero rifiuti” entro il 2030, eliminando la plastica monouso entro il 2025.

Microsoft non ha ancora annunciato i prezzi di questi prodotti, ma il preordine è già abilitato da oggi e la disponibilità sul mercato è prevista per il 5 ottobre assieme al resto dei prodotti Surface e Windows 11.