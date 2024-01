Microsoft presenta Copilot Pro: l'IA a pagamento costa 20 Dollari al mese

Solo nella serata di ieri erano emersi alcuni indizi sul possibile arrivo di una versione a pagamento di Copilot. Ebbene, nella notte italiana è arrivata l’ufficialità da parte di Microsoft di Copilot Pro, un nuovo livello d’abbonamento che costa 20 Dollari al mese e dà agli utenti l’accesso ad alcune funzioni esclusive.

La decisione della società di Redmond rappresenta l’ennesima conferma di come ormai l’intelligenza artificiale generativa sia diventata un fulcro del proprio modello di business. CoPro Pro è disponibile al prezzo di 20 Dollari al mese ed offre l’accesso ad una serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di OpenAI all’interno delle applicazioni di Office come Word, Excel e PowerPoint, oltre chel’accesso prioritario agli ultimi modelli di linguaggio di OpenAI ed alle funzioni che consentono di creare il proprio chatbot personalizzato.

Microsoft sottolinea anche che coloro che sono già abbonati a Microsoft 365 Personal o Home avranno accesso immediato all’applicazione di Copilot nell’app di Office su Mac, Windows e iPad. In questo modo avranno la possibilità di generare presentazioni Powerpoint, documenti di Word e di ottenere assistenza nelle mail attraverso prompt testuali.

Copilot Pro però non si ferma all’integrazione con Office: questo livello a pagamento infatti come dicevamo prima consentirà di accedere ai più recenti modelli di OpenAI, ma anche agli ultimi miglioramenti per Image Creator ed al sistema che consente di creare un proprio Copilot GPT.

L’abbonamento individuale solo a Copilot Pro consente di ottenere accesso prioritario a GPT-4 Turbo all’interno di Copilot, che consente di mettere le mani su prestazioni più veloci durante le ore di punta e la possibilità di passare da un LLM all’altro. Si tratta di un abbonamento particolarmente utile anche per coloro che intendono affidarsi a Copilot per generare immagini attraverso i modelli DALL-E. Tutti i dettagli sono disponibili direttamente sul blog ufficiale di Microsoft.