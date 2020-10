Microsoft presenta il nuovo Surface Laptop Go da 12,4 pollici: in Italia dal 27 Ottobre

Microsoft ha presentato oggi la new entry della famiglia Surface, il Surface Laptop Go, che si configura come la vera risposta ai Chromebook degli altri marchi. Il 2-in-1 ha un display da 12,4 pollici con risoluzione di 1536x1024 pixel.

Nonostante le dimensioni contenute, però, la tastiera mantiene le proporzioni standard con tasti retroilluminati e morbidi, con corsa di 1,3mm, a cui si aggiunge un Trackpad in vetro con supporto multi-touch fino a cinque dita. A differenza del Surface Laptop, il Surface Laptop Go è in alluminio sulla parte superiore mentre la base è in policarbonato. A livello di dimensioni misura 10,95x8,1x0,62 pollici e pesa 1,11 chilogrammi.

Sotto la scocca troviamo il processore Intel Core di decima generazione, ma è anche disponibile la versione con i5-1035G1, con scheda grafica integrata. Gli utenti avranno a disposizione tra due opzioni per la memoria RAM (4 o 8, LPDDR4x), mentre per lo storage si potrà optare tra 64GB Emma o un SSD da 128 o 256GB. Sarà però lanciata anche una versione Education che potrà essere configurata con massimo 16 gigabyte di RAM.

Per quanto riguarda il sistema operativo, invece, è presente Windows 10 S, ma sarà possibile passare a Windows 10 Pro se necessario. Il comparto connettività è composto da un modem Bluetooth 5.0 ed il modem WiFi 6802.11ax, a cui si aggiungono gli ingressi USB-C, USB-A ed il jack per le cuffie da 3,5mm, oltre che il Surface Connect.

La batteria garantisce massimo 13 ore di utilizzo tipico, ma può essere ricarica attraverso l’alimentatore da 39W in poco più di un’ora all’80%.

Integrata anche una webcam in HD a 720p, a cui si aggiungono gli altoparlanti Omnisonic con supporto Dolby Audio Premium e due microfoni da studio. Presente anche un sensore di luce ambientale ed il sensore per le impronte digitali nel pulsante d’accensione.

La versione base del Surface Laptop Go con i5, 4GB di RAM e 64GB di memoria parte da 549,99 Dollari. L’arrivo in Italia è previsto per il 27 Ottobre.