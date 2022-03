Microsoft presenta una webcam da 800 dollari e sembra davvero incredibile

Se qualcuno con la presentazione delle AirPods Max pensava di averle viste tutte, dovrà ricredersi. Microsoft ha appena annunciato una webcam professionale da ben 799,99 dollari. Vale quello che costa? Sicuramente ha delle funzionalità uniche.

Si tratta della nuova Surface Hub 2 Smart Camera, un nome che è tutto un programma, e non può neanche essere definita semplicemente come una webcam. Quella presentata da Microsoft è una camera complessa e impossibile da paragonare ad altri prodotti sul mercato, dotata di feature pensate per offrire il massimo dell'esperienza al pubblico professionale.

Parliamo di un sensore da 12 MP, dotato però di un angolo di visuale da ben 136° e che vanta la presenza di funzionalità mediate dall'IA. Tra queste, una messa a fuoco multipla a distanze tra i 0.4 e gli 8 metri, che può individuare automaticamente chi sta parlando, particolarmente utile per mettere a fuoco un oratore nel corso di una call aziendale.

Tra le feature mostrate nel breve video trailer, presente in apertura, c'è anche l'auto-compensazione dell'inclinazione, che "raddrizza" la schermata quando la camera viene posizionata in alto o in basso rispetto al soggetto, oltre alla correzione delle distorsioni, caratteristica tipica dei sensori ad ampio angolo di visuale. Il risultato saranno immagini sempre a fuoco e non distorte. Unico limite, appunto, probabilmente il prezzo. I preorder partono proprio oggi, ma a partire dal 31 maggio dovrebbe essere offerta anche in bundle con i nuovi Surface Hub 2S da 85 pollici.



Ricordiamo, inoltre, che Microsoft terrà a breve un keynote per Windows 11, in cui verranno svelate tante novità riguardanti proprio "il futuro del lavoro ibrido".