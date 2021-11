Microsoft ha presentato Surface Laptop SE, un portatile per bambini ad un prezzo irrisorio

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dei rumor relativi a Windows 11 SE e ad un Surface di fascia bassa , che sarebbero stati presentati a breve nel corso di un evento Microsoft. Le indiscrezioni si sono infine rivelate veritiere, poiché nella giornata di ieri l'azienda di Redmond ha presentato ufficialmente Surface Laptop SE e Windows 11 SE.

Da anni, Microsoft sta spingendo le scuole e gli studenti a adottare dei laptop Windows di fascia bassa come computer scolastici, ma la concorrenza dei Chromebook si è fatta sempre più agguerrita, specie per via dei costi veramente ridotti di questi ultimi. Tuttavia, l'azienda di Redmond sembra puntare proprio al mercato scolastico con Surface Laptop SE, un PC portatile da 249 Dollari pensato per gli studenti, in particolare per quelli più piccoli.

Surface Laptop SE è anche il primo device Microsoft a montare Windows 11 SE, una versione del sistema operativo che è stata privata di alcune funzionalità "adulte": il sistema, infatti, è votato a tutelare la sicurezza dei bambini dagli otto anni in su. Windows 11 SE, comunque, non sarà un'esclusiva di Surface Laptop SE, ma sarà montato su una gamma di altri device prodotti da Dell, HP, Acer e Asus, tra gli altri.

Secondo Aaron Woodman, General Manager della sezione Windows di Microsoft, Windows 11 SE avrà più fortuna delle altre varianti pensate negli anni per i sistemi operativi della casa di Redmond perché si concentra sulla semplicità. Il sistema, infatti, non possiede diverse feature essenziali presenti nella release completa di Windows 11, come il Microsoft Store: le app potranno essere installate solo dai dipartimenti informatici delle scuole, che potranno caricare sui device ogni programma Win32 o Universal che vorranno.

Anche il design di Surface Laptop SE è pensato per la semplicità e la sicurezza dei più piccoli: lo scheletro esterno del device è in plastica, mentre la linea del notebook somiglia vagamente quella dei Surface Laptop di fascia più alta, soprattutto il Surface Laptop Go, che finora è stato la proposta a più buon mercato di Microsoft, attestandosi a 549 Dollari.



In termini tecnici, lo schermo di Surface Laptop SE sarà un TFT LCD da 11.6" con risoluzione 1.366x768, dunque non ancora un full-HD, mentre sotto la scocca troviamo una CPU intel Celeron N4020 o N4120 e una RAM di 4 GB o di 8 GB, a seconda del modello. Lo storage del dispositivo, invece, potrà essere da 64 GB o da 128 GB. Infine, il dispositivo è dotato di una webcam a 720p e di un microfono. Non è invece stato presentato il mouse pieghevole di Microsoft, apparso ieri in alcuni brevetti e la cui uscita potrebbe essere programmata per il 2022.