Microsoft e il presunto sconto del 50% ad alcuni utenti esteri con Office piratato

La notizia circola sul Web da un po' di tempo, ma abbiamo voluto attendere qualche giorno prima di approfondirla, anche per tenere traccia di eventuali smentite. Tuttavia, ora diverse fonti importanti hanno riportato la questione. Ebbene, secondo alcune indiscrezioni, Microsoft starebbe proponendo sconti ad alcuni utenti pirata della suite Office.

In particolare, secondo quanto riportato, ad esempio, da GHack e The Verge, in questo inizio dicembre 2021 la società di Redmond starebbe cercando di convincere coloro che hanno scaricato illegalmente alcuni suoi programmi ad acquistare una licenza. In che modo? Sempre stando alle fonti, sarebbero stati proposti sconti anche del 50% sul software.

I messaggi che avrebbero proposto agli utenti questa promozione sarebbero comparsi anche direttamente all'interno di programmi come Excel, mediante una barra rossa che comparirebbe nella parte alta dello schermo. In ogni caso, la proposta sembrerebbe riguardare l'estero, in quanto sul portale ufficiale di Microsoft è comparsa una pagina che fa riferimento a sconti fino al 50% sulla sottoscrizione Microsoft 365 per gli utenti idonei. Il sito Web coinvolto presenta indicazioni relative al fatto che il software pirata espone i computer a minacce in termini di sicurezza: stando alle fonti, gli utenti che avrebbero visto comparire il messaggio raggiungerebbero proprio questa pagina premendo sul presunto "banner".

C'è da dire che la presunta proposta di Microsoft non sarebbe attiva in Italia. In ogni caso, le indiscrezioni lanciate dalle fonti estere delineano un quadro di cui non si sente certamente parlare spesso.

Nota bene: questa notizia è puramente a scopo informativo. Si analizza una questione trattata anche da molteplici importanti realtà estere, tra cui quelle citate in precedenza. Non c'è dunque alcuna volontà di incentivare la pirateria o simili. Le licenze di Microsoft 365 vanno acquistate dal portale di Microsoft o altre fonti ufficiali.