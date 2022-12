Microsoft sarebbe pronta a lanciare l'app per tutto: dalle ricerche alle chat

Gli appassionati del mondo tech stanno discutendo in merito al possibile arrivo di un'applicazione per tutto, ma questa volta non si fa riferimento a X di Elon Musk. Infatti, al centro delle indiscrezioni c'è Microsoft, che sarebbe pronta a lanciare un software in grado di accompagnare buona parte della quotidianità degli utenti.

A tal proposito, come riportato da 9to5Mac e MacRumors (la fonte originale è The Information), in quel di Redmond si starebbe prendendo in considerazione la possibile realizzazione di un'applicazione in grado di integrare in un'unica soluzione ricerche, messaggistica, news, shopping e altro. D'altronde, il colosso guidato da Satya Nadella possiede servizi come Bing, Outlook e Microsoft Teams, dunque il software per creare una sorta di "app per tutto" potenzialmente ci sarebbe.

Stando a quanto emerso, per il momento Microsoft sarebbe ancora in una fase embrionale del progetto e ci sarebbero discussioni in corso, dunque sembra che non ci sarà modo di vedere a breve un'app di questo tipo. Tuttavia, lo stesso Nadella avrebbe iniziato a istruire internamente i dipendenti per integrare meglio tra di loro i vari servizi dell'azienda, in modo da porre le basi per la presunta "app per tutto" su cui stanno insistendo i rumor in queste ore.

Per ora ovviamente non c'è nulla di ufficiale, ma potrebbe trattarsi di una prospettiva interessante per il futuro dei servizi Microsoft. Satya Nadella e soci lanceranno davvero un'app di questo tipo? Non possiamo che stare a vedere.