Microsoft pronta a lanciarsi nel Web 3.0 e nelle criptovalute: spunta un'offerta di lavoro

Fino ad oggi, Microsoft si è tenuta lontana dalle criptovalute e dalla blockchain, arrivando spesso a criticarle duramente. Tuttavia, a quanto pare, le cose potrebbero presto cambiare, perché Microsoft sarebbe alla ricerca di un esperto in criptovalute per dirigere i propri sforzi sul tema in futuro.

Ciò è quanto si apprende da un'offerta di lavoro pubblicata da Microsoft sul proprio sito web, che spiega che l'azienda di Redmond è alla ricerca di un "Director of Business Development" specializzato in criptovalute. L'offerta di lavoro, per cui al momento Microsoft non accetta nuove candidature, segnala che anche il colosso fondato da Bill Gates sta cedendo alla pressione della blockchain, e potrebbe integrarla nelle sue future tecnologie, insieme ovviamente alle criptovalute.

L'annuncio spiega che chi verrà assunto sarà integrato nel team "AI and Emerging Technologies" di Microsoft, la divisione di punta dell'azienda per le nuove tecnologie: il team, infatti, si occupa di tenere sotto controllo i nuovi trend tecnologici e le più recenti innovazioni, adattandole ai prodotti ed alle infrastrutture di Microsoft, con il potere di rinnovare o ricostruire queste ultime da capo in caso una tecnologia si riveli particolarmente interessante.

L'offerta di lavoro spiega che "in questo ruolo, lavorerai a contatto con membri senior del dipartimento Business Development per creare strategie data-driven a lungo e breve termine, creando piani e idee per prodotti per vincere dei mercati strategici. In più dovrai identificare, verificare e strutturare complesse partnership e acquisizioni in questi settori".

In particolare, Microsoft sta cercando una persona con una buona conoscenza del Web 3.0 e che abbia svolto almeno un anno di lavoro "nelle criptovalute, con una conoscenza lavorativa della tecnologia e dei protocolli relativi alla DeFi, agli NFT, ai DAO e al Web 3.0", che dunque dovrebbero tutti essere parte delle strategie future dell'azienda. Soprattutto in relazione agli NFT, quella di Microsoft è un'inversione della politica aziendale adottata finora: a fine 2021, per esempio, Phil Spencer aveva duramente criticato gli NFT, specie in relazione ai videogiochi.