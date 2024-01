Microsoft ha pubblicato la prima beta di Windows 12? C'è qualche indizio

In controtendenza con i precedenti rumor, secondo cui Windows 12 potrebbe non arrivare nel 2024, quest’oggi i colleghi di MSPowerUser danno spazio ad un interessante rapporto basato sulla segnalazione di un utente iscritto al canale Canary di Windows Insider.

Secondo quanto emerso e pubblicato da XenoPanther su X, Microsoft starebbe valutando in Canary la “Build 27547”. Tale piattaforma, per chi non lo sapesse, è accessibile e viene utilizzata esclusivamente dai dipendenti della società di Redmond per testare le nuove funzionalità in arrivo su Windows.

La particolarità è data dal fatto che l’ultima build di Windows pubblicata da Microsoft porta il numero “27547”, e si tratta di un salto importante dal momento che solitamente in tale canale vengono testate le build il cui numero identificativo inizia per 26, ed infatti l’ultima è la “26040”. Il salto è importante, ed in linea con quanto fatto in precedenza: Windows 10 in tale fase aveva build che iniziavano per 19, mentre Windows 11 per “22”. Il fatto che Microsoft sia passata alla 27, secondo molti, lascia presagire che siano in corso dei test interni per il nuovo Windows 12 di cui si parla da tempo.

Non è chiaramente da escludere un aggiornamento per Windows 11 piuttosto massiccio, in grado di portare importanti novità, magari incentrate sull’intelligenza artificiale.