Microsoft punta all'acquisto di Discord: la divisione Xbox offre 10 miliardi di Dollari

Microsoft a quanto pare intende rafforzare ulteriormente la propria posizione nel settore delle comunicazioni. Dopo l'acquisto di Skype, avvenuto ormai diversi anni fa, il colosso di Redmond avrebbe puntato gli occhi su Discord.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Microsoft sarebbe molto interessante a rilevare la piattaforma molto popolare tra i videogiocatori, ed avrebbe messo sul piatto 10 miliardi di Dollari, tre in più rispetto alla valutazione di 7 miliardi di Dollari che è stata data al servizio lo scorso anno.

E' chiaro che qualora l'operazione dovesse verificarsi, Discord andrebbe a rimpolpare la divisione Xbox, ed a conferma di ciò arrivano anche alcuni dettagli che vogliono proprio il capo Phil Spencer in prima linea nei negoziati.

La divisione Xbox di recente ha completato l'acquisizione di ZeniMax e, notizia proprio di oggi, ha rinominato Xbox Live in Xbox Network. Proprio quest'ultimo aspetto secondo molti potrebbe essere un chiaro segnale dell'imminente cambiamento di prospettiva del servizio.

Non è chiaro a che punto siano le trattative per l'acquisizione di Discord, che secondo gli analisti potrebbe anche decidere di quotarsi in borsa piuttosto che passare per una vendita. Il servizio infatti deve la maggior parte delle entrate dall'abbonamento Prime da 9,99 Dollari, che garantisce una serie di funzioni avanzate.