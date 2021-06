Microsoft punta a svecchiare Windows: novità in arrivo già con Windows 11?

Mentre è stata silenziosamente annunciata la data di fine supporto per Windows 10, Microsoft continua a guardare al futuro ed un annuncio di lavoro pubblicato e ripreso dai colleghi di MSPowerUser ci fornisce qualche indicazione sulle mosse future della società di Redmond.

Come si può vedere direttamente nella pagina dedicata sul sito Microsoft, lo scorso Aprile il colosso di Redmond ha dato il via ad una ricerca di ingegneri da aggiungere al proprio team di Windows, allo scopo di "svecchiare e modernizzare le parti esistenti" del sistema operativo.

L'ingegnere sarà responsabile dello sviluppo "di nuove componenti e della modernizzazione di quelle esistenti dell'UX di Windows" incluso il "menù start, la barra delle applicazioni per l'interazione tramite touchscreen, voce e pennino".

Il senior program manager invece condurrà delle "ricerche sugli utenti per comprendere le loro esigenze" e testare nuove soluzioni.

Microsoft afferma che l'obiettivo è "sbloccare il potenziale creativo e produttivo dei clienti", un claim che è già stato ripreso in fase di annuncio del keynote del prossimo 24 Giugno 2021 nel corso del quale, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere presentato il nuovo Windows 11. Ovviamente vi invitiamo a restare su queste pagine per non perdervi nemmeno un'informazione su ciò che verrà mostrato tra 10 giorni.