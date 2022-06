Microsoft rassicura: i widget non peseranno sulle prestazioni di Windows 11

E’ notizia di qualche giorno fa che sono in arrivo su Windows 11 i widget di terze parti, ed oggi da Microsoft è arrivata un’importante rassicurazione: questi non andranno ad impattare sulle performance dei PC e del sistema operativo.

Come si legge nella documentazione ufficiale, i widget sono alimentati dalle schede adattative che sono iscritte in JSON e consentono ad app e servizi di scambiare dati apertamente. Grazie a questo approccio, Microsoft è in grado di trasformare JSON in un’interfaccia utente nativa che si adatta automaticamente alle finestre ed app.

Microsoft ha spiegato che i widget basati su tali schede adattative possono fungere da esperienza complementare perle app Wind32 e PWA su Windows 11. La tecnologia è già stata utilizzata in Windows Timeline, Teams, Cortana, Outlook ed altro e non sappiamo allo stato attuale in che modo potrà essere integrata nei widget, ma un documento ha confermato che l’impatto sulle prestazioni sarà minimo.

Il colosso di Redmond spiega che questi widget di terze parti basati sulle schede adattive utilizzeranno sempre una quantità minima di memoria e CPU, e la loro interfaccia si adatterà automaticamente in base all’esperienza.

Gli sviluppatori avranno la possibilità di pubblicarli entro la fine dell’anno direttamente sul Windows Store. Nessuna data è stata annunciata.