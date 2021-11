Microsoft sta regalando 50mila gift card agli utenti? Sì, l'incredibile iniziativa USA

Si sta facendo largo sul Web l'annuncio di un'incredibile iniziativa di Microsoft riguardante 50.000 gift card regalate. Non sono in pochi coloro che si sono chiesti se questa promozione esiste o meno, quindi è bene fare chiarezza in merito.

Ebbene, l'iniziativa è realmente attiva, come riportato anche da The Verge e PhoneArena. Infatti, dopo che alcuni utenti avevano segnalato online l'arrivo di gift card via e-mail (a volte finite anche nella cartella spam), un portavoce di Microsoft ha ufficialmente confermato che l'azienda ha deciso di fare un regalo a un buon numero di utenti per "diffondere l'allegria delle feste".

Tuttavia, attenzione: per il momento queste "sorprese" sono relative solamente agli USA. Infatti, proprio il portavoce della società di Satya Nadella ha fatto riferimento nelle sue dichiarazioni a un totale di 50mila utenti statunitensi coinvolti. Tra questi, 25.000 riceveranno una gift card di Microsoft da 100 dollari, mentre altri 25.000 troveranno nella casella di posta elettronica una carta regalo da 10 dollari.

Le "selezioni" vengono effettuate in modo casuale. I fortunati utenti USA che riceveranno il tanto agognato messaggio di posta elettronica potranno poi riscattare il codice entro fine 2021, nonché spendere il credito ottenuto nell'arco dei successivi 90 giorni. Ribadiamo, però, che attualmente non ci sono segnalazioni dall'Italia, nonché che il portavoce di Microsoft ha fatto riferimento in modo specifico agli utenti USA.

Insomma, l'iniziativa esiste, ma non è possibile usufruirne a livello italiano. Tuttavia, vista la "confusione" che si è generata online, era bene fare chiarezza in merito. In ogni caso, la promozione risulta sicuramente interessante anche per comprendere le mosse estere di Microsoft. Arriverà un'iniziativa simile anche da noi? Staremo a vedere.