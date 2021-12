Microsoft, il regalo di Natale che non ti aspetti: ecco il maglione di Campo Minato

Il Natale di Microsoft si prospetta essere piuttosto atipico: l'azienda metterà in commercio il mini-frigo di Xbox Series X, ma punterà anche sui nuovi device della linea Surface e sui laptop con Windows 11. Tuttavia, tra le idee regalo proposte dal colosso di Redmond trovate anche dei fantastici maglioni a tema "campo minato".

Sull'Xbox Gear Shop di Microsoft, infatti, si può trovare un maglione dedicato al famosissimo gioco preinstallato su Windows, noto in inglese come "Minesweeper" e in Italia come "campo minato". Il maglione è disponibile al prezzo di 74,99 Dollari, e potete ammirarlo nell'immagine e nel tweet in calce a questa notizia.

Come potete vedere dal tweet, il livello di "campo minato" ritratto dall'indumento è perfettamente a tema natalizio, poiché ha la forma di un classico albero di Natale, mentre le "mine" sono posizione per ricordare le luci che decorano la pianta. Inoltre, il maglione presenta ricamati i pulsanti per minimizzare e chiudere la finestra del gioco, qualora vi foste stancati della vostra partita.

Per i più nostalgici, infine, la maglia contiene anche il logo di Windows 3.1 e un interessante easter egg: le mine rimanenti, stando al numero ricamato sul maglione, sono 1990, un chiaro riferimento all'anno di debutto di Minesweeper sui PC Windows.

Parte dei ricavati dalla vendita dell'indumento, per un totale di 100.000 Dollari, sarà devoluta all'organizzazione AbleGamers, che aiuta i videogiocatori con disabilità. Nel momento in cui scriviamo questa notizia, comunque, i maglioni sono sold-out sull'Xbox Gear Store, e non è chiaro se e quando torneranno disponibili.