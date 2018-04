Microsoft registra un'ottima trimestrale. Aumentano gli abbonamenti ad Office 365

Trimestrale anche per Microsoft. Il colosso di Redmond supera tutte le aspettative di analisti grazie alla divisione Office 365 e cloud, i quali hanno registrato un fatturato superiore a quanto previsto dalla compagnia diretta da Satya Nadella.

Nella fattispecie, tutti i rami d'azienda sono andati in positivo, contribuendo ad un utile netto trimestrale di 7,4 miliardi di Dollari, ovvero 95 centesimi per azione, con un fatturato di 26,8 miliardi di Dollari.

Wall Street, nei mesi precedenti aveva previsto un utile di 84 centesimi per azione e fatturato di 25,77 miliardi di Dollari. Va da se quindi che l'impatto registrato sul mercato azionario da tali risultati abbia portato ad un aumento vertiginoso del titolo in borsa.

Le entrate dell'unità cloud di Microsoft sono aumentate del 58 per cento rispetto ad un anno fa. La divisione produttività e business ha registrato vendite pari a 9 miliardi di Dollari, in aumento del 17 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Le entrate commerciali di Office 365 hanno registrato un aumento del 42 per cento, mentre quelle di Office consumer sono cresciute del 12 per cento. Ad oggi, Microsoft ha 30,6 milioni di abbonati ad Office 365 a livello mondiale.

Sono cresciute anche le entrate di LinkedIn, del 37 per cento ad 1,33 miliardi di Dollari, con un reddito operativo del social network di 133 milioni di Dollari.

I prodotti Dynamics ed i ricavi del servizio cloud sono cresciuti del 17 per cento.

Complessivamente, la crescita dei ricavi è stata del 93 per cento, con quelli di prodotti commerciali e servizi cloud di Windows cresciuti del 21 per cento grazie agli accordi pluriennali.

Le entrate di Surface, infine, sono aumentate del 32 per cento.