Microsoft rende open source un celebre programma di Windows di 27 anni fa

A volte basta chiedere. Ci ha pensato un appassionato del mondo della tecnologia a ricordarcelo, riuscendo, mediante una semplice richiesta, a far rendere open source un celebre programma legato a Windows.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PCGamer ed Engadget, ad aprile 2022 si è verificato un bel gesto da parte di Microsoft. Infatti, su Twitter l'utente Foone ha chiesto alla società di Redmond il codice sorgente di 3D Movie Maker, noto programma risalente al 1995, ovvero a 27 anni fa. Pensate che si fa riferimento alla divisione Microsoft Kids, che negli anni '90 realizzava software educativi.

A cosa serve il programma citato? Mediante quest'ultimo si possono piazzare, all'interno di un ambiente 3D, alcuni personaggi, aggiungendo poi testi, effetti speciali e molto altro. In parole povere, si possono per certi versi realizzare dei "film per bambini". Tra l'altro, per chi non lo sapesse, nel corso della storia di 3D Movie Maker sono state rilasciate anche delle "espansioni" legate ai personaggi come quelli del manga Doraemon.

In ogni caso, il succitato utente ha dimostrato interesse nel voler "espandere" l'ormai datato software, ma chiaramente era necessario che si presentassero tutti coloro che detenevano i diritti del programma affinché 3D Movie Maker diventasse open source. Ebbene, su Twitter alla fine si sono presentati sia il detentore dei diritti dell'engine BRender (su cui gira il programma) che un dipendente di Microsoft.

Morale della favola? Ora il codice sorgente di 3D Movie Maker è disponibile su GitHub. L'utente Foone sta adesso realizzando una versione moderna del programma, in grado di girare su PC recenti. Per il resto, è da notare che l'engine BRender in passato fu utilizzato anche per videogiochi come quelli della serie Carmageddon, come fatto notare da RockPaperShotgun, dunque potrebbero arrivare novità anche da quel punto di vista.