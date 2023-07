Microsoft rende più rapida del 30% la generazione di immagini IA di Bing

Non c'è di certo solamente l'arrivo dell'IA Stable Doodle a tenere alta l'attenzione in questo settore. Infatti, sempre rimanendo in campo di immagini, Microsoft ha annunciato il rilascio di un miglioramento importante per Bing IA.

A tal proposito, come fatto notare anche da MSPowerUser e come indicato su Twitter da Jordi Ribas, Microsoft CVP, Head of Engineering and Product for Bing, il tempo di generazione delle immagini IA è stato ridotto del 30%. Questo permette dunque ora agli utenti di poter avere a disposizione una rappresentazione grafica delle proprie idee in modo ancora più rapido.

Certo, anche in precedenza non era poi così tanto il tempo da attendere per ottenere i classici quattro risultati relativi all'immagine richiesta al chatbot Bing IA, ma adesso, come potete vedere anche nel video presente in calce alla notizia, il tempo richiesto si fa ancora più ristretto. A inizio luglio 2023 Ribas si è dunque detto entusiasta del traguardo raggiunto, sottolineando che spesso si festeggia per il lancio di nuove funzionalità, ma che poi sono anche le performance a risultare fondamentali.

In ogni caso, se vi interessa approfondire lo strumento coinvolto, dato che magari potreste non averlo mai messo alla prova, è possibile dare un'occhiata al nostro approfondimento su Bing IA e Image Creator, in cui siamo scesi nel dettaglio anche relativamente al supporto all'italiano da parte di questa soluzione.