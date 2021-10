Microsoft: un report parla di nuovi annunci entro fine 2021, altri Surface in arrivo?

Microsoft ha annunciato i nuovi modelli della serie Surface a fine settembre, ma secondo un report l'azienda sarebbe al lavoro su un dispositivo da lanciare entro fine 2021, sempre appartenente alla linea Surface. In particolare, stando all'indiscrezione, il colosso di Redmond sarebbe al lavoro su un device a basso prezzo dal nome in codice "Tenjin".

Il dispositivo, a quanto pare, sarà un laptop low-cost pensato per la scuola, volto a concorrere con i Chromebook tra le preferenze degli studenti. Il report comunica anche che il device "potrebbe essere annunciato prima della fine dell'anno, se i piani di Microsoft non cambiano". Inoltre, Poiché Windows 11 è appena uscito dalla fase beta è lecito aspettarsi che il nuovo Surface ne faccia uso, anche se secondo il leak esso avrà una versione particolare del sistema, chiamata Windows 11 SE.

Il dispositivo dovrebbe avere una CPU Intel Celeron N4120 di fascia bassa, una RAM fino a 8 GB e un display da 11.6" con risoluzione da 1366x768 ppi. Il laptop, infine, sarà completamente in plastica e avrà meno porte di un Surface tradizionale, limitandosi a una singola porta USB-A, una USB-C e un ingresso per il caricabatterie.

Il prezzo del device dovrebbe essere piuttosto basso, collocandosi al di sotto di quello del Surface Laptop Go, il meno costoso della linea, che al momento è in vendita a 549 Dollari. La scelta di componenti relativamente antiquate come la CPU Celeron, che ha ormai due anni sulle spalle, o il pannello del display con una risoluzione inferiore al Full HD, dipende dunque dalla necessità di Microsoft di tenere bassi i costi del device per renderlo competitivo sul mercato: considerati i rincari dovuti alla crisi dei semiconduttori, le scelte hardware del colosso di Redmond paiono assolutamente giustificate, specie per un PC pensato per gli studenti.