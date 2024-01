Microsoft, i requisiti per i 'PC IA' sono da paura: 16 GB di RAM e CPU top di gamma

Sia Intel che Microsoft stanno spingendo i "PC IA", ovvero i laptop dotati di funzioni legate all'Intelligenza Artificiale e di una NPU per la loro gestione. Tuttavia, i nuovi requisiti hardware di Microsoft per i "PC IA" sembrano piuttosto punitivi: possibile che i nuovi laptop con AI saranno solo di fascia alta?

Un report di TrendForce, infatti, indica che le vendite di PC IA trascineranno il mercato laptop verso nuovi picchi nel corso del 2024: in effetti, l'IA potrebbe essere un selling point importantissimo per dispositivi come i Microsoft Surface Pro 10 e Laptop 6 o come i PC portatili con CPU Intel Meteor Lake svelati nel corso del CES di Las Vegas, a inizio gennaio.

Tuttavia, sempre TrendForce rivela che Microsoft starebbe chiedendo almeno 16 GB di RAM ai suoi partner per la produzione dei PC IA. Finora, invece, il colosso di Redmond ha consigliato alle aziende almeno 8 GB di memoria RAM per il corretto funzionamento dei suoi sistemi operativi. Il quantitativo aggiuntivo di RAM dovrebbe servire per l'esecuzione in background di programmi come Microsoft Copilot, che avrà un pulsante dedicato sui nuovi PC IA.

In generale, Microsoft ritiene che gli AI PC dovranno poter eseguire almeno 40 trilioni di operazioni al secondo (TOPS) per funzionare a dovere. Sfortunatamente, né le CPU Intel Meteor Lake, né le APU AMD Ryzen di serie 8000 riescono ad arrivare a performance simili. Le cose dovrebbero però cambiare nella seconda metà di quest'anno, quando il lancio dell'architettura Lunar Lake del Team Blu e delle APU 8050 del Team Rosso dovrebbe portare sul mercato chip abbastanza potenti da raggiungere i requisiti stabiliti dal Colosso di Redmond.

Paradossalmente, però, sembra che i primi "AI PC" certificati da Microsoft non avranno né una CPU Intel né una CPU AMD: al momento, infatti, l'unico SoC che raggiunge i 40 trilioni di TOPS è lo Snapdragon X Elite di Qualcomm, che dovrebbe essere utilizzato nei prossimi Ultrabook Windows di compagnie come Lenovo, Dell e HP.

Infine, vale anche la pena sottolineare che Microsoft consiglia delle RAM LPDDR5x per i PC che vogliono utilizzare stabilmente degli applicativi IA in background. Insomma, tra RAM e CPU sembra che i primi AI PC saranno dei veri e propri top di gamma: la speranza, dunque, è che il loro prezzo non finisca per essere troppo alto.