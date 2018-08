Microsoft Rewards, il programma regala punti e concorsi a tutti: come riscattarli

Abbiamo già parlato su queste pagine di Microsoft Rewards, il nuovo programma che premia gli utenti dell'ecosistema della società di Redmond. Ebbene, dopo il regalo legato al concorso con in palio un Surface Pro, Microsoft ha deciso di dare ulteriormente il benvenuto agli utenti.

In particolare, in queste ore, gli aderenti al programma stanno ricevendo 200 punti gratis. Questo senza spendere un singolo centesimo, visto che è considerato come un regalo di benvenuto per tutti. Infatti, se il concorso del Surface Pro era destinato agli ex utenti di Xbox Live Rewards, questi punti vengono invece assegnati a chiunque abbia aderito al programma in questione.

Vi spieghiamo in pochi semplici passi come riscattare i vostri 200 punti gratis:

Il requisito fondamentale è ovviamente quello di essere iscritti al programma Microsoft Rewards e di aver ricevuto la mail in questione. Dopodiché, raggiungete questo link ed eseguite il login con il vostro account Microsoft. Da qui vi uscirà un apposito banner sul quale dovrete cliccare per ricevere i punti. Insomma, niente di più semplice!

Oltre a questo, per i nuovi utenti sono previsti altri 50 punti per completare la configurazione iniziale, che vi insegnerà anche come impostare un obiettivo. Una volta arrivati alla pagina dei premi poi, abbiamo trovato altri 100 punti bonus da riscattare. Inoltre, all'inizio potrete scegliere quale concorso vi aggrada di più tra quello del Surface Pro e quello di Xbox One X. Vi consigliamo di non rispondere a caso, visto che poi Microsoft vi darà l'opportunità di accedere con 0 punti a quella lotteria.

Ricapitolando, Microsoft sta effettivamente regalando le seguenti cose:

Accesso con 0 punti al concorso del Surface Pro per gli ex utenti Xbox Live Rewards

per gli ex utenti Xbox Live Rewards 200 punti gratis per tutti coloro che hanno ricevuto l'apposita mail

per tutti coloro che hanno ricevuto l'apposita mail 150 punti gratis tra configurazione iniziale e punti bonus per tutti

tra configurazione iniziale e punti bonus per tutti Accesso con 0 punti al concorso scelto in fase di configurazione (Surface Pro o Xbox One X) per tutti

Tra gli altri premi disponibili, troviamo buoni digitali Xbox, donazioni varie, credito Skype e abbonamenti Xbox Live Gold e Xbox Game Pass. Per tutte le informazioni su come guadagnare i punti, vi rimandiamo all'apposita pagina ufficiale.

Vi ricordiamo che Microsoft Rewards è attivo in Italia dallo scorso mese di marzo, ma il tutto ha iniziato a coinvolgere molti utenti da pochi giorni, quando la società di Redmond ha sostituito il "vecchio" Xbox Live Rewards con questo programma.