Microsoft ricorda il ritiro di Internet Explorer: non manca poi così tanto

Il tempo passa in fretta anche per quel che concerne il mondo tech. Ci pensa Microsoft a ricordarcelo, in quanto a breve ci sarà il ritiro di Internet Explorer.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, nella giornata del 16 marzo 2022 è stato pubblicato sul portale ufficiale di Microsoft un promemoria che ricorda a tutti che Internet Explorer 11 verrà ritirato il 15 giugno 2022. Al momento in cui scriviamo, mancano dunque solamente pochi mesi alla data di termine del supporto, motivo per cui era giusto tornare sull'argomento.

In ogni caso, il ritiro di Internet Explorer 11 è noto ormai da tempo, ma è sempre bene ricordare a più riprese il "pensionamento" di un software così popolare. Pensate che si fa riferimento a un browser che ha svolto oltre 25 anni di "onorato servizio", in quanto la prima versione di Internet Explorer risale al lontano agosto del 1995. Insomma, se ne va ufficialmente un pezzo di storia del mondo del Web.

Chiaramente la questione non impatterà troppo sull'esperienza di buona parte degli utenti, considerando anche il fatto che c'è il browser Microsoft Edge (il "presente e futuro" su cui puntano Satya Nadella e soci, che dispone anche di una modalità Internet Explorer che avrà supporto ancora per un bel po') e che le alternative non mancano di certo. In ogni caso, era giusto ricordare che l'applicazione desktop di Internet Explorer 11 non sarà più supportata per determinate versioni di Windows 10 dal 15 giugno 2022. Coloro che tenteranno di accedervi dopo questa data verranno reindirizzati su Microsoft Edge.