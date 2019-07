Microsoft sta ridisegnando il menu Start di Windows 10: ecco i primi leak

Sembra proprio che a Microsoft piaccia mettere spesso le mani sul design del menu Start di Windows. Dopo averlo fatto sparire in Windows 8 (e aver ricevuto un duro feedback da parte dell'utenza), la società di Redmond ha infatti fatto tornare l'iconica opzione in Windows 10, ma con un nuovo look. A quanto pare, è di nuovo tempo di cambiamenti.

Infatti, stando a quanto riportato anche da The Verge, Microsoft avrebbe rilasciato per errore una build interna di Windows 10 ai tester, consentendo a questi ultimi di vedere sin da ora a quali novità sta pensando la società di Redmond per il sistema operativo. La build "incriminata" è la 18947 e funziona su sistemi a 32-bit.

Ebbene, come potete vedere dalle immagini che accompagnano la notizia, il design del menu Start è parecchio diverso rispetto a quello attuale. Non mancherebbero inoltre novità legate alle ricerche tramite GIF ed emoji. Ovviamente stiamo parlando di una build non definitiva, ma è interessante notare come Microsoft stia lavorando a un nuovo look per una delle funzionalità più iconiche del suo sistema operativo.

Non è la prima volta che Microsoft rilascia per errore una build interna. Nel 2017, infatti, la società di Redmond aveva infatti commesso una sbaglio simile, anticipando al mondo alcune novità in merito al su OS.