Microsoft rilascia Bing IA anche per Google Chrome e Safari: niente più esclusiva browser

In seguito all'arrivo delle conversazioni con immagini su Bing IA, è giunto il momento di tornare a fare riferimento a questa soluzione in ambito di intelligenza artificiale. Infatti, Microsoft sta ora iniziando a consentire agli utenti di accedere al chatbot da Google Chrome e Safari.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e Windows Latest, a partire dalla giornata del 24 luglio 2023 dall'estero sono arrivate le prime diffuse segnalazioni relative alla possibilità di accedere al chatbot IA da browser diversi da Microsoft Edge. Come i più attenti tra di voi si ricorderanno, infatti, la società di Redmond da tempo stava cercando di portare più utenti possibili al browser integrato su Windows in questo modo.

Finora c'era dunque una sorta di "esclusiva browser", visto che provando a collegarsi al portale ufficiale di Bing, ad esempio, da Google Chrome e premendo sul pulsante "Chat" presente in alto a sinistra si veniva portati a una schermata che spiegava che "la chat Bing è disponibile solo nel browser Microsoft Edge", come potete vedere anche tramite lo screenshot presente in calce. Va detto che al momento in cui scriviamo alcuni utenti italiani sembrano ancora vedere quel pop-up, ma le segnalazioni provenienti dall'estero indicano che qualcosa sta cambiando.

Ora, infatti, quantomeno alcuni utenti riescono ad accedere a Bing IA dai succitati Google Chrome e Safari. Tuttavia, ci sono delle limitazioni rispetto a quanto avviene con Microsoft Edge: i prompt hanno una lunghezza massima di 2.000 parole, ovvero la metà rispetto al limite di 4.000 parole legato all'uso del chatbot IA mediante Microsoft Edge. Inoltre, gli "scambi" relativi a una singola conversazione possono essere al massimo 5, mentre tramite Edge sono 30. Sembra inoltre che in alcuni contesti la società di Redmond stia facendo comparire pop-up che invitano a scaricare Edge se si usa Bing IA da un altro browser. Insomma, l'apertura c'è, ma non è propriamente totale.

In ogni caso, al netto del "termine dell'esclusiva browser", ora Microsoft sta introducendo una dark mode per Bing IA. Quest'ultima si può impostare direttamente dalle impostazioni del chatbot IA e si può anche scegliere di associare il tutto alle opzioni di sistema. Sembra in ogni caso che la funzionalità sia in fase di rollout, motivo per cui non esattamente tutti gli utenti sembrano avere a disposizione questa possibilità. Tuttavia, di certo si tratta di un periodo di novità per Bing IA.