Microsoft rilascia ChatGPT su Bing per tutti: parte la rivoluzione IA senza lista d'attesa

Arriva così, in una apparentemente tranquilla serata italiana di metà marzo 2023, un ulteriore passo in avanti per quel che riguarda la rivoluzione IA. Infatti, Microsoft sta iniziando a rimuovere la lista d'attesa per quel che concerne l'accesso a ChatGPT potenziato su Bing.

Ebbene, come fatto notare anche da The Verge e Windows Central nella giornata del 15 marzo 2023, la società di Redmond sembra aver "tolto" la limitazione della waitlist al servizio legato all'intelligenza artificiale. Secondo le fonti, infatti, è ora possibile accedere in modo completo al chatbot banalmente registrandosi.

Quantomeno in alcuni Paesi basta dunque fare clic sulla voce "Chat", collocata in alto a sinistra, registrandosi poi con un indirizzo e-mail, per poter iniziare essenzialmente subito le conversazioni. Potreste insomma voler provare a fare lo stesso mediante il portale ufficiale italiano di Bing, vedendo se effettivamente anche per l'Italia ora la "lista d'attesa" dura ben poco.

Ricordiamo in ogni caso che è già stato confermato che il nuovo Bing è basato su GPT-4, che OpenAI ha appena introdotto su ChatGPT ma solamente per gli utenti Plus a pagamento. Mediante il suo motore di ricerca, invece, Microsoft offre chiaramente tutto senza costi per l'utente. Insomma, capite bene che, nonostante per ora manchino conferme ufficiali sulla definitiva rimozione della waitlist, quanto emerge dal buon numero di segnalazioni provenienti dall'estero delinea un passo in avanti importante per il mondo IA.