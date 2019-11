Microsoft rilascia gratis uno splendido tema 4K per Windows 10 dedicato ai giochi di luce

Dopo la collaborazione con National Geographic, Microsoft torna a rilasciare un nuovo tema gratuito per Windows 10. In particolare, questa volta l'argomento al centro del set di immagini sono i giochi di luce.

Infatti, come riportato anche da MSPowerUser, la società di Redmond ha reso disponibile al download gratuito il tema chiamato Painting in Light PREMIUM. Microsoft descrive il set di immagini in questo modo: "Segui il fluido flusso della luce in queste 12 immagini premium 4K a lunga esposizione. Queste immagini sono gratuite per i temi di Windows 10 e devono essere utilizzate solo come sfondo del desktop".

Per chi non avesse mai "modificato" lo sfondo del proprio desktop, di seguito spieghiamo come cambiare tema su Windows 10.

La prima cosa che dovete fare è collegarvi al Microsoft Store; Dopodiché, premete sul pulsante Get presente sulla destra; Adesso, selezionate la voce Apri Microsoft Store; A questo punto, fate clic sul tasto Ottieni presente nella schermata che compare a schermo; Successivamente, pigiate su Installa e attendete il termine del download; Infine, non vi resta che premere su Applica e selezionare il riquadro di Painting in Light PREMIUM.

Ottimo, ora potete godervi le spettacolari immagini direttamente sul desktop di Windows 10. Nel caso il tema coinvolto non faccia per voi, vi ricordiamo che potete trovare numerosi altri set di immagini nella scheda dedicata.